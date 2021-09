Il Comune di Campobasso cerca un autista di scuolabus

Il Comune di Campobasso è alla ricerca di un autista di scuolabus. Ecco perchè ha avviato una nuova procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato. Non è il primo avviso pubblicato dall’amministrazione per ricoprire questo incarico, ma la prima procedura era andata a vuoto. O meglio aveva dato “esito negativo “, come spiegano dal Municipio.

Per partecipare alla domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice, si può utilizzare l’allegato modulo scaricabile dal sito web del Comune di Campobasso, corredato da curriculum formativo-professionale, autocertificazione dei titoli dei quali si chiede la valutazione e fotocopia del documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data successiva a quella di pubblicazione dell’avviso pubblico all’albo pretorio informatico del Comune di Campobasso.

Oppure si può inviare una pec all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it avendo cura di indicare nell’oggetto “CONTIENE DOMANDA DI MOBILITA’ PER N.1 POSTO DI AUTISTA SCUOLA BUS E MEZZI COMPLESSI (CAT.B3)” ed inviare tutta la documentazione richiesta in formato.pdf.

Infine, si può rispondere al bando tramite raccomandata indirizzata al Comune di Campobasso Servizio Protocollo Generale – Piazza Vittorio Emanuele n. 29 CAP 86100. La busta contenente la domanda di ammissione alla mobilità deve riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo l’indicazione “CONTIENE DOMANDA DI MOBILITA’ PER N.1 POSTO DI AUTISTA SCUOLA BUS E MEZZI COMPLESSI(CAT.B3)”.

“Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito, anche se spedite entro lo stesso termine. La selezione avviene sulla base di un colloquio, del curriculum formativo-professionale presentato con la domanda di partecipazione, nonché delle motivazioni al trasferimento”, spiegano dal Municipio.

Il bando integrale e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito web del Comune di Campobasso.