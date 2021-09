Vittorio Esposito riparte dalle Marche e sceglie l’Alma Juventus Fano. Il 32enne fantasista molisano, reduce dalla promozione in Serie C da grande protagonista con il Campobasso di Mister Cudini, ha firmato per la formazione marchigiana che milita in Serie D. Ieri, accompagnato dal suo manager Roberto Turco, Esposito ha raggiunto la città marchigiana per la firma del contratto con la sua nuova squadra.

Per lui si preannuncia un’altra stagione da protagonista alla ricerca di una nuova promozione tra i professionisti. L’Alma Juventus Fano aveva infatti tentato la strada del ripescaggio in Serie C ma non ce l’ha fatta e quindi dovrebbe avere tutte le carte in regola per un campionato di vertice fra i Dilettanti.

Continua quindi il giro della Penisola da parte di Esposito che in carriera ha vestito non solo la maglia del Campobasso nella scorsa stagione, quando ha segnato 9 gol in 28 partite, ma nella sua carriera può vantare anche una presenza nella Coppa Italia nazionale con la maglia del Pescara, un campionato di Serie C con la Sambenedettese e tantissime stagioni da stella della D passando dalle Marche con il Matelica, all’Abruzzo con Giulianova, Chieti e Vastese, alla Puglia con Cerignola e Taranto e chiaramente al Molise dove prima del Campobasso aveva vestito la maglia dell’Olympia agnonese ma anche quelle di Termoli e Petacciato in Eccellenza.

Prima di arrivare a Fano ieri, Vittorio Esposito e Roberto turco hanno voluto fermarsi a Pesaro per omaggiare il campione e maestro di boxe originario di San Paolo Civitate, Luigi Minchillo, grande motivatore ed estimatore di Esposito.

Una stima reciproca quella esistente fra i due che ha spinto quindi il talento di San Martino in Pensilis a fermarsi per due ore nella palestra dell’ex pugile olimpionico a Montréal 1976. Dopo una lunga chiacchierata e qualche foto di rito, Esposito e Turco hanno preso la via di Fano per la firma e la presentazione con la nuova maglia.