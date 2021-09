Il Campobasso cerca il primo acuto in serie C: sfida in trasferta al Monterosi

Cancellare la sconfitta immeritata e bruciante contro il Taranto e centrare la prima vittoria nel campionato di serie C. Il Campobasso viaggia alla volta di Viterbo, per affrontare il Monterosi per la terza giornata. Un punto in due gare, ma nessun dramma. Anzi, i Lupi vogliono subito riscattarsi sul campo di un’altra neo promossa.

Non sarà facile, come non lo sarà mai in questo difficile torneo. I laziali hanno pareggiato contro il Foggia e perso nettamente, seppure solo nella ripresa, contro il Bari. I molisani, dal canto loro, arrivano all’appuntamento con un ko interno sul groppone ma forti di una prestazione incoraggiante, frutto di una mentalità inculcata da mister Cudini da due anni a questa parte.

E’ convinto che questa squadra possa fare bene e raggiungere l’obiettivo della salvezza uno dei leader rossoblù, ovvero il difensore centrale Alessandro Dalmazzi: “Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, possiamo giocarcela con tutti. Abbiamo visto che anche quest’anno gli avversari viene da noi al Romagnoli e ci aspetta, non ci viene ad attaccare, a quanto pare ci temono. Siamo giovani con la mentalità giusta. Ci siamo portati a casa zero punti ma la buona prestazione da cui bisogna sicuramente ripartire. Abbiamo preparato al meglio la trasferta col Monterosi”.

Sarà assente per squalifica il terzino Cristian Fabriani, fermato dal giudice sportivo per tre giornate dopo lo schiaffo rifilato a un avversario. Il club spera in uno sconto dopo il ricorso che ha deciso di inoltrare agli organi della giustizia sportiva. In dubbio Menna, in preallarme il difensore campobassano Magri. Per il resto non si dovrebbe cambiare molto, con centrocampo e attacco confermati in toto.

Arbitrerà l’incontro il signor Gianluca Grasso di Ariano Irpino, assistito da Piazzini di Prato e Spina di Palermo mentre Nicolò Dorillo di Torino sarà il quarto ufficiale di gara. Domani sera, 12 settembre, il fischio d’inizio sarà dato alle ore 20.30.

E i rossoblù di Cudini torneranno in diretta su Sky nella prossima gara sul campo della Juve Stabia che si giocherà sabato 18 settembre alle ore 17.30.