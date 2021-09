I Lupi rompono il ghiaccio e il mister gongola: “Cinici e concreti. Gestione gara da migliorare”

Concreto sì, ma anche bello. Il Campobasso torna dalla trasferta di Viterbo contro il Monterosi con un carico da tre punti a cui aggiunge sicurezza nei propri mezzi e autostima. La sconfitta interna col Taranto, si era sottolineato in sede di analisi, era stata una punizione eccessiva per una squadra che gioca a viso aperto contro chiunque. In terra laziale ha avuto il merito di partire a testa bassa e di insaccare i primi tre tiri in porta.

Tanto da far dire all’allenatore avversario D’Antoni che “il Campobasso è una squadra che conosciamo bene, ha un’identità forte, ha grande entusiasmo che si porta dietro dalla vittoria del campionato”.

Mirko Cudini sottolinea la grande partenza dei suoi: “Siamo stati molto cinici, concreti, soprattutto nella prima parte in cui ci siamo espressi bene”, ma vuole di più nella conduzione di gara, visto che “nella ripresa avremmo dovuta gestirla un po’ meglio, abbiamo dato la possibilità al Monterosi di poter rientrare in qualche modo. C’è anche da dire che a volte la voglia di portare a casa la prima vittoria gioca incide sulle paure finali”.

Quattro punti in classifica, una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Diciamo pure che il cammino rossoblù in serie C è iniziato col piede giusto, tenendo ben presenti le prestazioni sfornate. “A volte non basta giocare bene e avere un’identità per vincere le partite – prosegue il tecnico –, come capitato nelle prime due e soprattutto contro il Taranto in casa. Siamo stati bravi nella finalizzazione rispetto magari alle prime uscite, ma nel calcio ci sta anche la palla a volte non vada dentro per un niente. Ci lavoreremo, credo che questa squadra ha dimostrato che può fare risultato ovunque”.

È chiaro che i minuti accumulati, le giornate che passano e il poter sfidare avversari di rango farà arrivare anche la maturità indispensabile per conquistare l’obiettivo stagionale della salvezza: “La maturazione nella gestione della palla sta arrivando partita per partita, si acquisisce esperienza. Man mano prenderemo più confidenza, dobbiamo farlo perché non si può andare sempre a cento all’ora”.

Qualche ora di giusta euforia e poi subito sul campo di allenamento. Sì, perché sabato si anticipa: alle 17.30 del 18 settembre il fischio d’inizio della sfida esterna, la seconda di fila, alla Juve Stabia. “Bisogna riattaccare subito la spina perché abbiamo una trasferta difficilissima a Castellammare”, conclude Cudini.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE C DI SERIE C: Monopoli 9, Bari e Taranto 7, Virtus Francavilla 6, Catanzaro e Juve Stabia 5, Campobasso, Foggia, Latina, Paganese, Palermo e Turris 4, Avellino e Catania 3, Messina, Picerno e Potenza 2, Fidelis Andria, Monterosi e Vibonese 1.