Hammers, il rugby di nuovo in campo

L’attesa è finita, dopo la pausa estiva, gli atleti della squadra seniores e dell’under 19 tornano in campo per la preparazione atletica in vista della ripresa dei campionati fissata per il 17 ottobre. Al gruppo della serie C1 si aggiungono gli under 19 fino ai nati nel 2005. A causa degli imminenti lavori di semina sull’ex Romagnoli da parte dell’amministrazione comunale, la sede temporanea degli allenamenti per i rossoblù sarà presso il campo comunale di Oratino. Per le altre categorie giovanili e per il settore femminile invece si prospetta una soluzione in città. Sarà comunque soltanto qualche settimana di attesa per poi tornare a vedere il rugby sul Vecchio Romagnoli dopo anni con uno splendente prato verde.