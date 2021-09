Gusto e sapori locali in una mostra mercato a Piazzetta Palombo

Si terrà dal 24 al 26 settembre a Campobasso in Piazzetta Palombo, Piazza Pepe e in altre aree del centro storico, la mostra mercato dei prodotti tipici del nostro territorio denominata “Gusto e sapori in Piazza”.

L’evento, organizzato dal Comune di Campobasso con il contributo della Commissione consiliare Attività Produttive, aprirà ufficialmente al pubblico venerdì 24 settembre alle ore 18.00 ed è stato pensato dall’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Campobasso per consolidare e rafforzare sempre di più il proprio impegno nell’azione di valorizzazione e tutela delle produzioni locali.

L’iniziativa è volta a favorire concretamente la rivalutazione del centro storico, naturale luogo di incontro e di scambio commerciale, e, al contempo, imprimere un’accelerazione alla rivitalizzazione delle piccole attività commerciali ed artigianali, ancora insediate nel centro murattiano, particolarmente colpite a causa delle chiusure stabilite a seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

L’iniziativa “Gusto e sapori in Piazza” prevede l’allestimento di una mostra mercato dell’artigianato e delle eccellenze enogastronomiche tipiche del nostro territorio, con piccoli spettacoli di intrattenimento itineranti.

La mostra mercato partirà da Piazzetta Palombo, dove gli operatori artigianali avranno l’opportunità di esporre all’esterno delle piccole botteghe le proprie produzioni e proseguirà in Piazza Pepe, attraverso l’istallazione di caratteristici banchetti in legno dove gli operatori che hanno aderito all’iniziativa potranno esporre le proprie eccellenze enogastronomiche in un percorso espositivo fatto di profumi, odori e sapori del nostro territorio.

È intento dell’Amministrazione coinvolgere nell’iniziativa anche gli esercenti a posto fisso e gli esercizi di somministrazione operanti nel borgo antico e specificatamente quelli situate in Piazza Pepe, Via Palombo, Via Cannavina, Largo San Leonardo, Via Ferrari, Via Ziccardi, Via Sant’Antonio Abate e Via Marconi, che avranno l’opportunità di usufruire di un piccolo spazio espositivo esterno adiacente l’ingresso delle proprie attività, nel rispetto della sicurezza e della agevole circolazione pedonale, mentre i pubblici esercizi di somministrazione potranno proporre ai visitatori menù a base di prodotti tipici molisani.

L’evento vuole essere anche una sorta di “sperimentazione” intesa a verificare la possibilità di ripetere lo stesso in coincidenza delle festività più importanti della nostra città, anche quelle natalizie, entrando a far parte degli eventi consolidati dell’Amministrazione comunale tesi a creare un circuito di promozione del marketing territoriale.