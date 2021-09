Gravina: ”Il mondo della scuola ha risposto con i fatti all’eccezionalità di questi tempi”

Viaggio nelle scuole di Campobasso per il sindaco Roberto Gravina e l’assessore all’Istruzione Luca Praitano, che hanno portato il proprio personale augurio e quello dell’Amministrazione comunale in tutte le sedi degli istituti comprensivi scolastici del capoluogo incontrando così dirigenti, docenti, personale e soprattutto i ragazzi.

“Questo primo giorno di scuola è davvero un nuovo inizio per tutti. – ha detto il sindaco Gravina – Un nuovo inizio per i ragazzi, per le loro famiglie e per tutti i rappresentanti del mondo della scuola che in questo anno e mezzo si sono ritrovati ad affrontare le difficoltà dell’emergenza pandemica in modo diretto e che, con altrettanto impegno, per mesi, hanno assolto ai loro diversi compiti e funzioni in condizioni non paragonabili almeno a quelle del più recente passato, in condizioni eccezionali come eccezionali sono stati tutti loro, capaci di modificare, per questioni di sicurezza sanitaria, più volte, abitudini e comportamenti, riuscendo a non smarrirsi, a non perdere di vista i propri obiettivi.

Al mondo della scuola nel suo complesso, agli studenti e alle loro famiglie, oggi, primo giorno di questo anno scolastico 2021/2022, va non solo il nostro augurio ma il nostro grazie per aver compreso l’eccezionalità di questi tempi e per aver risposto con i fatti alle sfide che hanno incontrato.

Buon anno scolastico a tutti.”