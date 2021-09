Lo scontro è stato molto duro. Lo stadio di contrada Selvapiana è il motivo del contendere, la causa della contrapposizione tra autorità – in questo caso la Commissione di vigilanza dei pubblici spettacoli – da una parte, società rossoblù e Comune dall’altra. Occhio, però: non è certo una ‘guerra’ e a un certo punto bisognerà trovare certamente una tregua. Anche perché l’obiettivo è aumentare la capienza a 7500 spettatori dagli attuali 3950.

Nella giornata di ieri, 21 settembre, la Commissione ha effettuato il sopralluogo allo stadio rilevando delle mancanze nel verbale redatto: si fa riferimento alla sala Gos, ovvero lo spazio riservato alla Polizia durante le partite, che non sarebbe ignifuga ed è un lavoro che spetta al club di Mario Gesuè, e al parcheggio appena ristrutturato nel quale bisogna alzare di qualche centimetro il divisorio (da due metri e 20 centimetri a due metri e mezzo, ndr), oltre che installare una pompa anticendio, e questo compete all’amministrazione comunale.

Bisogna anche dire che su tutto il resto chi di dovere non ha riscontrato alcun difetto. E si parla di questioni strutturali e fondamentali per uno stadio: illuminazione, lavori di muratura effettuati a regola d’arte, idranti funzionanti.

Proprio per questo il sindaco Gravina ha voluto mettere a verbale che i rilievi effettuati non riguardano direttamente l’aumento della capienza: “La stessa Commissione è stata richiesta per esprimersi sull’agibilità della struttura al fine di valutarne le condizioni per l’aumento della capienza degli spettatori e non su altro genere di rilevazioni che semmai attengono a profili diversi legati alla viabilità ed alla sicurezza esterna” ha sottolineato. Pur assicurando che si “interverrà ancora una volta, con un ulteriore sforzo economico ed in modo immediato al fine di poter poi chiedere una nuova convocazione della Commissione e dare finalmente alla città di Campobasso la cornice di pubblico che la squadra merita”.

Proprio in queste ore le autorità competenti stanno cercando un modo per risolvere la situazione nel minor tempo possibile. Al vaglio soluzioni anche temporanee che possano far riconvocare a stretto giro la Commissione (si parla del 27 settembre) per ottenere finalmente l’ok definitivo.

Il presidente Gesuè, dal canto suo, parla di “un danno assurdo in termini economici e d’immagine per la società ma anche per il territorio”. Aggiungendo che “non si vuole che a Campobasso si giochi una partita con più di duemila spettatori, e magari lo si faccia anche senza la presenza dei tifosi ospiti così c’è meno lavoro da svolgere. Di fronte a questo tipo di atteggiamento nessuno si meravigli se si dovesse giungere a soluzioni anche clamorose. Così non si va da nessuna parte. non è più accettabile che a Campobasso non si riesca a far disputare una partita con più di duemila spettatori perché le autorità preposte giocano a nascondino”.

Nelle ultime ore lo stesso patron ha voluto in qualche modo rassicurare i tifosi, pubblicando un messaggio corredato di foto sui social: “Campobasso non lo merita, questa società non lo merita, questi tifosi non lo meritano. Ma ‘qualcuno’ sembra aver ormai già deciso per tutti. Ho sempre lottato e continuerò a lottare per voi”.

Allargando l’orizzonte, proprio in queste ore sta per concretizzarsi l’aumento del numero massimo di tifosi che possono accedere negli stadi italiani. Infatti, il Governo sta per dare l’ok all’80% della capienza degli impianti, aumentando di molto rispetto all’attuale 50%. Ora come ora a Selvapiana il numero massimo è di 3950: significa che se si passasse all’80% si parlerebbe di 3160 persone. Un buon risultato, non c’è che dire, considerando che allo stato attuale possono accedere solo 1975 tifosi. Con una battuta, si potrebbe dire che il Governo potrebbe battere sul tempo la Commissione…