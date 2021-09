Generazione bullismo”, il racconto di Natalina Di Legge trionfa all’Histonium

Natalina Di Legge, poetessa e scrittrice di Portocannone, ha vinto l’edizione 2021 del Premio Nazionale Histonium nella sezione della narrativa inedita con il racconto: “Generazione bullismo”. La cerimonia di premiazione, che avverrà il prossimo 25 settembre, per le norme di sicurezza legate al Covid non sarà fatta in presenza.

Appena ricevuta la notizia, la poetessa, l’ha così commentata sulle sue pagine social: “ Ogni volta che ricevo un premio così importante, riparto da esso. Un importante punto di partenza dove vi avverto responsabilità e valore. Non amo adagiarmi sugli allori e visto che la scrittura, poetica e in prosa sono il nutrimento della mia anima darò vita ad un progetto a cui ambisco da tempo e sul quale ci sto lavorando”.

La Di Legge non è nuova all’Histonium, già in passato ha ricevuto e vinto diversi riconoscimenti e premi. Tuttavia la più brillante affermazione l’ha avuta all’Histonium 2018 ,dove ha vinto il prestigioso “Trofeo della Cultura –Histonium alla Carriera”ritirando il Trofeo della Bagnante.Il successo è arrivato nel 2019,in cui è risultata la vincitrice assoluta nella sezione della Silloge inedita.

La sua voce poetica è molto apprezzata nei paesi sudamericani dove alcune sue poesie sono state recitate in diretta radiofonica presso un’emittente radio locale, in occasione della giornata mondiale della pace e delle festività natalizie dello scorso anno. Vari riconoscimenti e menzioni le sono stati conferiti-sempre in Sud America-attraverso la partecipazione in alcuni eventi poetici e di narrativa che trattano tematiche sociali.

Di recente la sua produzione letteraria è stata inserita in importanti antologie poetiche e di narrativa, dove figura fra gli autori più rappresentativi del panorama letterario italiano.

Il nome di Natalina Di Legge si associa al titolo di Pioniere della Cultura Europea e Ambasciatrice Mondiale della Pace.