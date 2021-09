Gabbiano ferito in spiaggia, ‘salvato’ dai volontari di Ambiente Basso Molise

Una termolese che vive da anni fuori ma che in questi giorni si trova in vacanza in città scrive a Primonumero per segnalare il bel gesto dei volontari dell’associazione Ambiente Basso Molise, da sempre impegnata per la tutela della flora e della fauna (in particolare del fratino sulle spiagge molisane).

La donna stamane in spiaggia ha trovato un gabbiano in evidente stato di difficoltà. Dopo svariati tentativi per trovare chi potesse intervenire per salvare il volatile, la termolese ha trovato supporto nell’associazione Ambiente Basso Molise e in particolare nel suo presidente Luigi Lucchese.

“Ho consegnato a lui il gabbiano in difficoltà. Vorrei che associazioni come queste fossero conosciute da quante più persone possibile che, come me, potrebbero imbattersi in animali feriti e non sapere chi chiamare. Ma soprattutto vorrei rendere merito a queste persone che si prendono cura degli animali in difficoltà, mossi solo dall’amore per l’ambiente e tutto ciò che lo riguarda”.