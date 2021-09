Bilancio positivo testimoniato dalle presenze a Termoli durante l’estate che si appresta a terminare, proprio nelle ore in cui quasi tutti gli stabilimenti balneari della città stanno smantellando e sono pochissimi quelli che tenteranno si resistere all’inizio dell’autunno.

L’assessore comunale Michele Barile interviene sulla bontà dell’Estate termolese e indirettamente risponde alle critiche di Sib, sindacato balneatori, che ieri avevano detto tramite Domenico Venditti che “è stato fatto troppo poco per gli eventi”, sottolineando la rinuncia ai grandi appuntamenti collettivi mentre altrove, specie nel vicino Abruzzo, si è riusciti a mettere su iniziative di grande richiamo.

L’assessore al Turismo, Sport e Cultura Michele Barile commenta l’andamento dei mesi estivi in città e fa riferimenti a “strutture ricettive e stabilimenti balneari pieni, così come i ristoranti e gli altri luoghi di aggregazione. Nonostante siano mancati i grandi eventi come le feste tradizionali, la città adriatica ha risentito solo in parte delle restrizioni Covid mettendo in mostra tutte le sue bellezze e l’ospitalità dei suoi operatori”.

Quindi Barile entra nello specifico. “È un bilancio – ha detto l’assessore Michele Barile – assolutamente positivo quello dell’estate 2021, così come testimoniano i dati forniti dall’AAST. È stato registrato un significativo incremento delle presenze complessive di turisti, sia italiani che stranieri, rispetto alle stagioni estive 2019 e 2020. Significa che Termoli si attesta sempre più come una meta turistica di assoluto gradimento. Le iniziative intraprese nel corso di quest’anno hanno sicuramente fornito un notevole contributo allo sviluppo turistico registrato sul nostro territorio.

Il Giro d’Italia svoltosi nel mese di maggio, ad esempio, è stato una importante vetrina. Le belle immagini della nostra città andate in onda sulle emittenti nazionali e sui canali social gestiti dalla Carovana Rosa, sono state viste ed apprezzate da un numeroso pubblico. Anche il docufilm presentato lo scorso 12 luglio, frutto del piano di promozione turistica e sviluppato dall’Assessorato al Turismo in collaborazione con la Spark S.r.l di Nicola Palmieri e Mario Palladino, è stato in grado di raggiungere 370.000 visualizzazioni in soli 2 mesi sui canali Instagram, Facebook e YouTube, offrendo così una visione dei principali attrattori del nostro territorio, spaziando dalla gastronomia alla cultura fino ad arrivare ai meravigliosi scorci del Borgo Vecchio”.

Quindi Barile difende le scelte dell’Amministrazione a proposito della rinuncia ad alcuni eventi tradizionali. “Anche la programmazione di eventi dell’Estate Termolese seppur orfana, a causa delle restrizioni imposte dal Covid, di eventi importanti come l’incendio del Castello, lo spettacolo di fuochi pirotecnici di San Basso, la Sagra del Pesce e il Festival del Folklore, è stata in grado di garantire un’offerta di eventi culturali e spettacoli di alto livello. Questo è stato possibile grazie all’impegno delle associazioni che hanno dato un contributo fondamentale alla composizione del programma estivo ed è a loro che vanno i miei più sinceri ringraziamenti.

I risultati ottenuti quest’anno ci gratificano e ci spronano ad andare avanti. C’è ancora tanto da fare, ma sicuramente si è imboccata la giusta strada”.