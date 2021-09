Elezioni a Vasto, il candidato del centrodestra e 4 donne sfidano il sindaco Menna

Sei candidati alla carica di sindaco per un totale di 20 liste. Questa la sfida che attende Vasto per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Il primo cittadino uscente Francesco Menna dovrà vedersela contro il candidato del centrodestra e ben 4 donne in corsa per la fascia tricolore.

Sono 7 le liste della coalizione di centrosinistra che sostiene Francesco Menna, vale a dire Partito Democratico, Sinistra per Vasto, Avanti Vasto, Filo Comune, Città Virtuosa, Moderati per Vasto e Futuro e Sviluppo per Vasto.

Il centrodestra risponde con il candidato sindaco Guido Giangiacomo e 6 liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Vasto Futuro e Movimento Vasto.

Coalizione civica di area liberale per Alessandra Notaro che ha con lei quattro formazioni: La Buona Stagione, Per Vasto, Azione e Vasto 5.0.

Il Movimento 5 Stelle apre ad altre liste e candida Dina Nirvana Carinci con tre formazioni: oltre alla lista del Movimento 5 Stelle ci sono infatti ChiAama Vasto e Vasto d’Amare.

Angela Pennetta è in lizza con due formazioni: L’Arcobaleno e L’Orizzonte è Vasto.

Infine la candidata sindaca Anna Rita Carugno avrà il sostegno della lista Ora rispetto per tutti gli animali.