‘Educare in riva al mare’, nuovo appuntamento alla Costa Verde

In programma per oggi pomeriggio, lunedì 6 settembre, sulla spiaggia della marina di Montenero di Bisaccia, il primo degli ultimi due appuntamenti in programma, per il mese di settembre, nell’ambito del progetto di educazione ambientale denominato “Educare in riva al mare” – estate 2021. Progetto rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni, promosso dall’associazione “La Bottega degli Incanti”, con la collaborazione della Giuliani Environment, il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia e la partecipazione delle associazioni Ambiente Basso Molise, Yume Fit, Intramontes e Legambiente Molise.

Dopo il successo dei primi tre appuntamenti, svolti nei mesi di luglio e agosto, in questa settimana si completeranno gli ultimi due incontri con la partecipazione delle associazioni Intramontes e Legambiente Molise. Nel pomeriggio di lunedì 6 settembre, alle ore 17.30, sarà proprio lo staff dell’APS “Intramontes” che, in un primo momento informativo, accompagnerà i bambini alla scoperta degli alberi presenti sul nostro territorio, lungo un sentiero che li porterà dal mare fino alla montagna.

Intramontes è un’associazione di giovani molisani con formazione universitaria che, spinti dall’amore per il territorio dell’Alto Molise, si occupano attivamente della tutela, della valorizzazione e della promozione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale molisano, in particolare alto-molisano. Dopo il momento informativo seguirà, come sempre, un momento ludico e creativo con l’intento di fissare nei giovani utenti tutte le informazioni sulle specie arboree, presenti sul territorio, alle diverse altitudini, dal mare alla montagna. Si partirà infatti dagli alberi dell’ambiente costiero per giungere infine a quelli delle aree molisane montane e più interne. Il secondo appuntamento, in programma venerdì 10 settembre, sempre alle ore 17.30, avrà come titolo “Nat. Sal. Mo., storie dal fiume”.

Le attività si svolgeranno con il sostegno dell’Associazione Legambiente Molise. Il Progetto LIFE Nat.Sal.Mo. ha come obiettivo principale quello di garantire il recupero e la conservazione della Trota mediterranea (Salmo macrostigma) e del suo habitat nei bacini fluviali del Biferno e del Volturno nella Regione Molise, con l’applicazione di tecniche innovative e strumenti partecipativi.

Tutte le attività programmate verranno svolte alla Marina di Montenero di Bisaccia, in località Costa Verde (spiaggia attrezzata del Camping Costa Verde), dalle ore 17.30 alle ore 19.00; la partecipazione è completamente gratuita. Al fine di rispettare le norme anti-covid i numeri di accesso saranno limitati nel rispetto del corretto distanziamento sociale; a tal riguardo è richiesta la prenotazione al numero dell’associazione “La Bottega degli Incanti”: 348.3749553.

Con le attività in programma questa settimana si completerà il fantastico viaggio estivo nella sostenibilità, nella tutela, nel rispetto e nel benessere dei nostri ambienti di vita promosso dalla Bottega degli Incanti, con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia e con la collaborazione della ditta Giuliani Environment.

L’Associazione “La Bottega degli Incanti” ringrazia la ditta Giuliani Environment, da anni operante nel campo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sul nostro territorio, sempre attenta alle tematiche ambientali e disponibile a supportare le iniziative atte a promuovere politiche ed azioni di sostenibilità ambientale. Infine rivolge un ringraziamento al Comune di Montenero di Bisaccia ed in particolare alla consigliera con delega all’ambiente, Avvocata Fiorenza Del Borrello, che risponde sempre con grande impegno ed entusiasmo alle nostre idee progettuali. È proprio grazie a questo lavoro di rete e collaborazioni che, assieme ai progetti “un albero per ogni nato”, al sostegno e all’incentivo verso l’utilizzo dei pannolini lavabili, anche Educare in riva al mare può concludere, in questa settimana, il suo lavoro di sensibilizzazione verso le tematiche ambientali.