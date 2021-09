Nel Movimento 5 Stelle probabilmente ha lasciato un po’ di amaro in bocca la decisione di Antonio Musto, medico e neo responsabile della Riabilitazione post-Covid a Larino, di dimettersi dalla carica di consigliere comunale. Forse perchè era considerato una delle menti più brillanti tra gli eletti di Palazzo San Giorgio assieme a Lorenzo Sallustio. Anche quest’ultimo ha lasciato lo scranno in Municipio addirittura pochi mesi dopo l’elezione.

E mentre per le opposizioni le dimissioni di Musto sono una sorta di ‘alert’ sullo stato di salute di M5S che governa Campobasso, dal suo profilo Facebook il sindaco Roberto Gravina non nasconde il dispiacere per tale scelta: “Caro Doc, come ti chiamiamo noi, sono e siamo dispiaciuti per la tua scelta, dettata da motivi personali, di lasciare il tuo posto di Consigliere comunale, soprattutto perché la tua competenza, la tua serietà e la tua passione civile prim’ancora che politica, hanno dato tanto al nostro Consiglio Comunale in questo primo periodo della nostra Amministrazione”, scrive il primo cittadino.

Nel post Gravina ricorda i principali impegni affrontati assieme al consigliere dimissionario: “Grazie al tuo supporto, abbiamo affrontato e risolto questioni come quelle legate alla costituzione della Consulta cittadina dei servizi socio-sanitari per la tutela della sanità pubblica, che da anni cercavano una soluzione convincente.

Anche grazie al tuo interessamento siamo riusciti a portare a compimento i lavori di miglioramento dei locali del Centro Sanitario di via Toscana e degli spazi riservati all’ANFFAS, ma sono state davvero tante le situazioni per le quali ti sei speso al mio fianco e al fianco del nostro MoVimento e per le quali ti dico grazie e continuerò a dirtelo, perché, a prescindere dai ruoli istituzionali, nulla cambia in termini di stima, considerazione e dialogo tra di noi anche per il prossimo futuro”.

Intanto nell’agenda del prossimo consiglio comunale del 5 ottobre è stata inserita al primo punto la surroga di Musto.