Alban Jakaj è un talento di belle speranze: attaccante nato nel Kosovo, dopo essere cresciuto nel vivaio della Chaminade di Campobasso a 16 anni è stato tesserato nel settore giovanile della Fiorentina F.C. E domenica scorsa il giovane calciatore è stato convocato da mister Galloppa contro il Parma.

“Il passaggio di Alban alla Viola è la testimonianza dell’ottimo lavoro svolto sino a questo momento da tecnici e dirigenti”, commentano dal sodalizio del capoluogo. Questo debutto è un bel risultato anche per il club che ha creduto nel talento di Alban e che continua ad investire nel vivaio, con numeri in costante crescita.

“L’obiettivo è quello di non disperdere i talenti, dando loro la possibilità di realizzare il loro sogno di entrare nel calcio che conta”, aggiungono dalla Chaminade. “L’attaccante di origine cosovare e la sua famiglia sono arrivati in Italia dove hanno ricostruito la loro vita”.

Negli ultimi quattro anni Alban si è messo in mostra con gli Allievi Regionali della Chaminade e nel Torneo delle Regioni con la Rappresentativa Molise. Dalle indiscusse qualità tecniche, dopo tanti provini a Terni è stato notato da alcuni osservatori e dallo scorso agosto si allena in pianta stabile con l’Under 17 della Fiorentina.

E’ un momento indimenticabile anche per il 16enne attaccante che sottolinea: “Avere la possibilità di poter far parte di un settore giovanile importante, come quello della Fiorentina, è stato uno dei miei primi obiettivi. Appena mi è stata offerta questa opportunità non ho esitato a dire di si poiché è una vetrina perfetta per poter crescere e migliorare. -prosegue Alban – Vorrei ringraziare la Chaminade per questi splendidi anni passati insieme. Ringrazio tutti i compagni di squadra con i quali abbiamo lottato per questa maglia. Ringrazio il responsabile Marsella, i mister Martinelli e Porfirio per avermi aiutato a crescere e migliorare, ma ringrazio anche tutti gli altri componenti dello staff e della società in particolare il presidente Bossi e patron Scarnata. Sono felice di aver fatto parte di questa squadra ma soprattutto di esserne stato il capitano. Quest’anno non sarò più un vostro giocatore ma di certo sarò un vostro tifoso. Grazie ancora a tutti e forza Chaminade sempre”.