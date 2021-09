I carabinieri di Petacciato in seguito ad alcuni accertamenti d’iniziativa eseguiti durante servizi predisposti per prevenire e reprimere il recrudescente fenomeno degli incendi, hanno sanzionato amministrativamente un 35enne, incensurato, imprenditore agricolo residente in provincia di Campobasso, per bruciatura di residui vegetali in periodo non consentito.

Durante i controlli, l’uomo è stato sorpreso dalla pattuglia mentre, all’interno di un suo fondo agricolo alla periferia del paese, era impegnato a bruciare diverse sterpaglie in palese violazione del divieto imposto dalla normativa e valevole.

Il 35enne è stato invitato a spegnere il fuoco prima che si propagasse rischiando di cagionare ulteriori danni alle cose o addirittura il ferimento di qualcuno.

Alla luce delle oggettive responsabilità, l’imprenditore è stato sanzionato con una multa di 840,13 euro.