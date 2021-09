CusMolise, parte il corso di psicomotricità per i bimbi. “Ripartiamo con entusiasmo e in sicurezza”

La pratica sportiva attraverso il gioco è sicuramente alla base della crescita dei più piccoli. Ed è per questo che il Cus Molise, sempre attento alle esigenze di tutti, vuole dare un contributo importante a chi si appresta ad affrontare la vita di tutti i giorni. Dal 15 settembre (tutto il mese sarà gratuito) prende il via il corso di psicomotricità tenuto da Gianmarco Caraccio, laureato AMPA all’Università degli Studi del Molise, presso la facoltà di Scienze del Benessere.

Un corso rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni che avranno così la possibilità di crescere e migliorare le proprie qualità motorie. “Stiamo vivendo un momento particolare a causa della pandemia – spiega Caraccio – e proprio per questo ripartire con le attività è importante per riassaporare una sorta di normalità. Lo faremo in totale sicurezza cercando di indirizzare i bambini ad una crescita costante attraverso il gioco. Andremo a creare percorsi differenti attraverso i quali andremo a sviluppare le capacità motorie e relazionali del bambino. Praticando questo corso il bambino avrà la possibilità di scegliere poi la disciplina sportiva che più si addice alla sua personalità e al suo fisico. La difficoltà quindi sta nel saper attirare la sua attenzione e focalizzarla su un preciso movimento che per lui è inteso come semplice gioco ma nella realtà porta ad una crescita della personalità e del suo bagaglio motorio”.

Durante il corso saranno utilizzati palla, cerchio, corda, bastone, coni che avranno un ruolo importante durante il gioco e daranno al bambino la possibilità di mettere in relazione il proprio corpo con l’oggetto e con l’ambiente che lo circonda, passando dalla semplice manipolazione dell’oggetto fino al superamento di veri e propri ostacoli con o senza di esso, dando modo al bambino di affrontare nella maniera migliore la sua crescita.

Da quest’anno, per chi lo vorrà, è possibile anche prenotare delle lezioni individuali chiamando il numero presente sulla locandina.