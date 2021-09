Paura in via Mazzini durante il nubifragio che a partire dalle 17 ha interessato il comune capoluogo. Il forte vento e il violento temporale hanno smantellato la copertura in catrame del tetto di un’abitazione che si trova lungo via Mazzini, all’altezza del passaggio a livello in direzione via San Giovanni.

La copertura catramata è precipitata sulla carreggiata coinvolgendo 3 macchine in sosta che hanno riportato diversi danni.

La strada, che è la direttrice principale del centro urbano, è stata immediatamente chiusa al traffico. Sul posto i vigili del fuoco di via Sant’Antonio dei Lazzari che dopo aver messo in sicurezza il tratto di carreggiata hanno proceduto alla rimozione dei fogli catramati dalla sede stradale e poi sono iniziati gli interventi di messa in sicurezza del tetto punto sul posto anche la polizia municipale per disciplinare il traffico che ha subito notevoli rallentamenti.