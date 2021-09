Country party a San Martino con 90 cavalli e partecipanti da fuori regione

Campobasso

Stanno facendo discutere i cartelloni contro la campagna vaccinale comparsi nel capoluogo oggi, nel secondo giorno in cui è in vigore l'obbligo del green pass per i trasporti come previsto dal Governo. Il Comune scarica le colpe sulla società concessionaria Punto Immagine e annuncia: "Sulla vicenda la Digos sta svolgendo i dovuti accertamenti, necessari per capire se sono ravvisabili reati"