Corsi per manager di aziende sanitarie, mercoledì la consegna degli attestati

Sono giunti al termine i corsi di alta formazione manageriale in sanità organizzati insieme dall’Università degli Studi del Molise e Regione Molise.

Il 7 giugno 2021, con la lezione inaugurale tenuta dal professor Elio Borgonovi – Ordinario di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università Bocconi di Milano e Presidente Cergas, Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale – e il saluto augurale e di benvenuto delle autorità accademiche e Istituzionali, si è dato l’avvio al ciclo formativo per entrambi i corsi.

Per quanto concerne il piano formativo attinente al corso per direttori generali di aziende sanitarie e ospedaliere sono state affrontate e approfondite le tematiche riferite alle seguenti aree: quadro istituzionale, gestione degli acquisti e delle risorse economico finanziarie, gestione delle risorse umane e benessere organizzativo, servizi assistenziali. Qualità ed organizzazione per resti e processi organizzativi, valutazione delle performance, con particolare riferimento ai direttori di struttura complessa, innovazione tecnologica e digitalizzazione, comunicazione ed umanizzazione delle cure, assistenza sanitaria nella Ue, fondi comunitari, anti-corruzione , trasparenza, privacy, project management e project working.

Nell’ambito del corso per direttori di strutture complesse sono state invece trattate ed esaminate le tematiche riferite alle seguenti aree: organizzazione e gestione dei servizi sanitari; Indicatori di qualità dei servizi; sanità pubblica; gestione delle risorse umane, criteri di finanziamento ed elementi di bilancio e controllo; valutazione delle performance; Il coinvolgimento e la soddisfazione del paziente.

Il 28 settembre l’ultimo momento di incombenza didattica: il colloquio finale che vedrà i candidati presentare, esporre ed illustrare, davanti alla Commissione, un Project Work sui principali contenuti affrontati durante i corsi.

Mercoledì 29 settembre 2021, alle 10.30, nell’aula magna di Ateneo – in via Francesco De Sanctis, a Campobasso – l’evento istituzionale conclusivo con la cerimonia di consegna dei certificati, essenziali per ambire e continuare a ricoprire il ruolo di figure apicali nella sanità e per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei direttori generali di Aziende sanitarie e ospedaliere.

Il programma della giornata del 29 settembre si aprirà con gli indirizzi augurali del rettore, Luca Brunese, e del presidente della Regione Molise, Donato Toma.

A seguire, un breve resoconto consuntivo dei direttori scientifici dei due Corsi, Francesco Capalbo e Ciro Costagliola.