Consiglio comunale a Termoli: c’è variante urbanistica per ampliare il cimitero

Tornerà a riunirsi venerdì prossimo 17 settembre il Consiglio comunale di Termoli, convocato per le ore 9 in prima convocazione del presidente Annibale Ciarniello, mentre l’eventuale seconda convocazione è fissata per sabato 18 settembre alle ore 10, sempre in sala consiliare.

All’ordine del giorno ci sono tre punti riguardanti riconoscimenti di debiti fuori bilancio, ma gli argomenti di maggiore interesse dovrebbero essere quelli riguardanti l’integrazione di urgenza al Piano Triennale delle opere pubbliche,con particolare riguardo a lavori riguarderanno le scuole termolesi e l’ampliamento del cimitero comunale con l’approvazione della variante urbanistica.

L’ultimo punto all’ordine del giorno riguarda il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.