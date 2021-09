Confederazione delle piccole e medie imprese, Oriente eletto presidente

La Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola media impesa del Molise rinnova la presidenza.

Ieri 26 settembre 2021 si è tenuta l’assemblea regionale che ha eletto, all’unanimità dei presenti, come nuovo presidente Francescopaolo Oriente, imprenditore, operante nell’ambito della consulenza per innovazione, progettazione industriale e gli incentivi per le imprese, che saprà guidare con nuovo slancio le linee di indirizzo dell’associazione con effetti di sicuro interesse per le aziende associate.

Nello svolgere il suo incarico per le aziende artigiane nel Molise in questo contingente periodo storico, sarà affiancato da un nutrito gruppo di imprenditori associati a Cna Molise che andranno a rappresentare le diverse anime che compongono l’associazione, sia in termini di territorio che di settori produttivi.

Dopo la sua elezione il nuovo Presidente, oltre a ringraziare i componenti dell’assemblea per la fiducia accordatagli, si è soffermato sull’importanza del ruolo svolto dagli artigiani e dalle piccole e medie imprese nell’economia Italiana e nel nostro territorio e sulla necessità, in virtù di questo, di essere un interlocutore indispensabile delle istituzioni per definire al meglio le azioni di politica economia e sociale sul territorio.

Per questo il suo mandato sarà orientato a far sì che la categoria degli artigiani abbia un pieno coinvolgimento da parte delle istituzioni locali per definire al meglio le scelte politiche di sviluppo del territorio. Dopo i ringraziamenti al presidente uscente Nicola Caruso ed a tutti coloro che hanno guidato l’Associazione in questi anni, ha concluso auspicando che la Cna ed i suoi iscritti, saranno pronti ad affrontare le sfide che li attendono sapendo trasformarle in proficue opportunità con ritrovato slancio e partecipazione.