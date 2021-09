Chi non segue la politica e quindi anche le vicende elettorali che in questo periodo riguardano la città di Isernia chiamata a rinnovare il sindaco e il consiglio comunale nel vedere la piazza principale invasa dalla folla avrà pensato piuttosto ad un concerto, ad una sorta di grande evento per salutare l’estate. E invece no… era soltanto Giuseppe Conte arrivato in città per un comizio politico. Tempi che cambiano.