Con il libro di Alberico e Villani acquistato un defibrillatore per lo stadio

Grazie ai proventi della vendita del libro “Non avrò altro Due” scritto Alfredo Alberico e Giuseppe Villani e patrocinato dal Comune di Campobasso, è stato possibile acquistare un defibrillatore di ultima generazione – come ha voluto la famiglia Scorrano – che questa mattina in una cerimonia che si è tenuta al Convitto Mario Pagano, è stato consegnato alla S.S. Città di Campobasso.

Perché tutto ciò si realizzasse decisivo è stato anche il supporto dei tifosi (Cncb), che si sono messi a disposizione per seguire in futuro un corso in grado di abilitarli all’uso del dispositivo; il defibrillatore è stato affidato dal club alla Croce Rossa.

Alla cerimonia era presente anche i sindaco Gravina che ha elogiato l’importanza dell’iniziativa. “Non poteva esserci modo migliore per ricordare praticamente e positivamente la figura e la storia di un simbolo come Michele Scorrano. – ha detto il primo cittadino – Un simbolo dello sport cittadino e regionale, emblema di un modo di intendere lo sport e la vita fondato su valori ben chiari e non negoziabili. Il merito di quanto ottenuto con questo libro è sicuramente tutto degli autori e della famiglia Scorrano alla quale va sempre il nostro pensiero sincero.”