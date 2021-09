Cinghiale “appassionato” di running spia i passanti a Ferrazzano

A quanto pare, io percorso pedonale che da via Conte Verde conduce alla nuova Comunità di Ferrazzano piace anche a questo cinghiale che quasi tutte le sere viene avvistato dai passanti.

L’avvistamenti degli ungulati in città non è una novità ma uno ‘appassionato’ di running manca ancora nell’elenco delle segnalazioni.

Il fenomeno della presenza rilevante di cinghiali sul territorio molisano è emerso in tutta la sua importanza soprattutto dopo l’arrivo del Covid quando gli animali selvatici abbiamo iniziato ad avvicinarsi alla città: meno persone in giro, minor circolazione dei mezzi, più cinghiali anche a Campobasso e in periferia dove hanno avanzato e “conquistato” intere spazi anche in molto quartieri del capoluogo, per esempio in via Sicilia o in via Lazio.