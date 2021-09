La rassegna sul noir ‘Kiss me deadly‘, unica kermesse multiforme sul genere, volge al termine. Domani (4 settembre), alla ex Gil di Campobasso, serata finale di sei giornate con grande riscontro di pubblico. Alle 20 incontro con Gianmarco Guazzo, giornalista, autore tv e sceneggiatore. ‘Raccontare il mistero tra fiction e realtà. Dal Rinascimento di Francesco Griffo al futuro di Philip K. Dick’: questo il tema dell’iniziativa.

Gianmarco Guazzo, giornalista, autore tv e sceneggiatore. Ha collaborato, come docente e autore, con Bottega Finzioni, il laboratorio di scrittura e sceneggiatura televisiva fondato da Carlo Lucarelli a Bologna. La sua attività autoriale spazia dalla Non Fiction al fumetto, dalla narrativa di genere – con predilezione per il noir e la fantascienza – allo storytelling multimediale. Dal 2014 al 2019 è stato autore di diverse puntate delle serie tv Muse Inquietanti e Inseparabili (Sky Arte), condotte da Carlo Lucarelli, tra cui Griffo, l’inventore del corsivo (che segna l’ultima apparizione televisiva di Umberto Eco), Conan Doyle e gli spiriti, Chet Baker, un uomo in fuga, Il mio Freddie Mercury, L’ombra di Dracula, La gemella fantasma di Philip K. Dick. Per la collana di fumetti Le Storie (Sergio Bonelli Editore) ha ideato e co-sceneggiato la graphic novel Inciso nel sangue (2018). Nel 2016, a Venezia, si è aggiudicato la menzione speciale della giuria al Festival Internazionale dell’Animazione e del Cross-mediale Cartoons on the Bay per il progetto di educational game digitale “Griffo-Raddrizza il corsivo!” rivolto ai bambini con disturbi di apprendimento. Nel 2020-2021 continua la sua collaborazione con Sky Arte come autore di programma e di puntate di un nuovo format tv (soggetto riservato), attualmente in fase di post-produzione.

Alle ore 20.30, il film spagnolo ‘Non uccidere’. E’ riservato a un pubblico adulto.

Il costo del biglietto per il film e l’incontro con l’autore è di 5 euro.

Alle 22 appuntamento con il closing Party: ospiti i ‘Tun’, gruppo musicale dal sound molto originale. Un evento che consentirà di raggiungere un pubblico ampio ed eterogeneo. Per l’ingresso al concerto dei Tun si pagherà un biglietto di 5 euro comprensivo di consumazione.

La rassegna è stata ideata e realizzata dall’associazione culturale Kiss Me Deadly e prodotta dalla Fondazione Molise Cultura.

(Foto pagina Facebook Kiss me deadly)