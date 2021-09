Termoli

Dopo l'isola del porto, anche quella di via Duca degli Abruzzi si avvia alla chiusura definitiva. Resa inaccessibile a luglio perchè trasformata in discarica a cielo aperto, è oggetto di una valutazione in Comune al termine di una stagione che ha registrato un livello di abbandono di rifiuti record. Una ennesima dimostrazione della necessità di ripensare e rimodulare il servizio di raccolta della spazzatura in una cittadina che rivendica un ruolo turistico.