Cause e rimedi per i piedi gonfi

Tra i disturbi più comuni che riguardano gli arti inferiori troviamo i piedi gonfi, sintomo fastidioso che incorre con il progredire dell’età.

Questo malessere localizzato agli arti inferiori si manifesta come senso di pesantezza – soprattutto la sera, magari dopo una giornata afosa passata a camminare – causato da un accumulo di liquidi nel tessuto adiposo sottocutaneo.

Il disturbo dei piedi gonfi viene spesso sottovalutato, ma potrebbe tuttavia nascondere patologie più gravi e di difficile diagnosi. Infatti, tra le cause più comuni dei piedi gonfi troviamo l’edema, un accumulo di liquidi nei tessuti. L’edema, tuttavia, è un sintomo e non una patologia, per questo è un segnale che deve essere tenuto sotto controllo.

Ma quali sono le cause dei piedi gonfi?

Le cause più comuni dei piedi gonfi

Le cause più frequenti del gonfiore ai piedi sono da ricercare in abitudini scorrette, come l’abbigliamento. Indossare calze, collant, scarpe troppo strette o tacchi eccessivamente alti può favorire l’accumulo di liquidi, e di conseguenza il formarsi di un edema. In altri casi, invece, il gonfiore agli arti inferiori potrebbe essere provocato da uno stato di sovrappeso o obesità, scarsa attività motoria e un’errata postura.

Rimedi naturali contro l’edema

I rimedi per i piedi gonfi e l’edema variano rispetto alle cause che ne hanno provocato il gonfiore. Tuttavia, esistono delle soluzioni che possono alleviare il fastidio dovuto a tale problematica come:

Adozione di una dieta salutare, a base di vegetali diuretici e con un ridotto apporto di sale;

massaggi e pediluvi, ideali per dare sollievo ai piedi affaticati;

l’abitudine di tenere le gambe alzate quando ci sente affaticati è un buon metodo contro i piedi gonfi.

Se quello dei piedi gonfi è un problema persistente, può essere utile assumere integratori alimentari a base di sostanze naturali come Ferdol di Leonardo Medica, in grado di favorire il drenaggio dei liquidi corporei e la circolazione.