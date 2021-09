Caro nonno Giovanni, auguri per i tuoi 100 anni e grazie dei tuoi insegnamenti

Caro Nonno Giovanni, negli ultimi anni quando nella notte di Natale siamo tutti insieme, il nostro pensiero è sempre quello: “avremo ancora la fortuna di averti con noi anche il prossimo Natale? Avremo la possibilità di viverti ancora? Ed eccoci qui, al tuo Natale al tuo centesimo compleanno. In questo secolo di vita ci hai donato, ogni giorno, affetto e amore ed oggi siamo noi a regalartene quotidianamente. Da piccoli ci portavi con l’asinello in campagna, andavamo a raccogliere l’uva, e ogni domenica pranzare insieme era per noi sempre una festa. La stessa festa e la stessa gioia di oggi dove siamo noi a prenderci cura di te.

Caro Nonno Giovanni noi ti ringraziamo per tutti gli insegnamenti che in questa tua lunga vita ci hai trasmesso. Ti ringraziamo per le volte che avevamo bisogno dei libri per andare a scuola e tu ce li hai sempre comprati. Ti ringraziamo perché da piccoli, ma anche da grandi con le nostre famiglie, ci sei sempre stato e noi siamo orgogliosi di poterti festeggiare oggi.

Buon 100 anni, i tuoi nipoti Ilde, Concettina e Matteo