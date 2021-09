Campobasso-Taranto: altri 250 biglietti per i tifosi rossoblù in curva sud

A partire dalle ore 14.30 di oggi, 4 settembre, saranno a disposizione altri 250 biglietti per assistere al match di questa tra il Campobasso e il Taranto. Solo per i residenti in Molise sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore Curva Sud. La vendita sarà effettuata presso Antica Tabaccheria Tizzano sito in Piazza Pepe 41 a Campobasso.

Una notizia dell’ultima ora che fa felice qualche sostenitore rossoblù in più che era rimasto fuori per sold out. Una decisione presa grazie al fatto che i 250 biglietti inizialmente destinati ai tifosi tarantini sono rimasti invenduti in quanto gli stessi erano sprovvisti di ‘fidelity card’, necessaria invece per partecipare alla trasferta.

Per i tifosi dei Lupi basterà recarsi al Tabacchi di piazza Pepe dalle 14.30.