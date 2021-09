‘Campobasso per lo sport’, la Magnolia batte Capri e centra la finalissima

Centra la finalissima nella quinta edizione del torneo ‘Campobasso per lo sport’ La Molisana Magnolia Campobasso. Nello scenario dell’Arena, le rossoblù riescono ad avere la meglio su Capri grazie ad un secondo quarto da EuroCup in cui mettono a segno 21 punti, concedendone appena sette alle proprie avversarie. Con Parks mattatrice a quota 24 punti ed anche Nicolodi in doppia cifra a fronte di Amatori e Preamsunac risparmiate in corso di contesa a livello precauzionale, il tecnico rossoblù dà spazio ad un po’ tutte le proprie rotazioni, regalando ampio minutaggio a quante sinora erano state meno impegnate.

INTRECCIO E MARGINE Lo snodo della contesa è all’insegna di un primo periodo equilibrato, poi c’è la fuga delle rossoblù che mantengono l’inerzia della contesa anche dopo l’intervallo lungo e vanno a prendersi il referto rosa con un vantaggio in doppia cifra, centrando così la finalissima di domani sera alle ore 19.30.

ANALISI EX POST Per coach Mimmo Sabatelli, così, l’analisi a referto chiuso è l’esemplificazione di un match in cui «abbiamo fatto buone cose alternate a qualche errore che ci può stare in questa fase di stagione, soprattutto perché, dopo una partita come quella di giovedì, qualche calo è preventivabile. Fa parte del processo di crescita e del lavoro da compiere per riuscire ad avere la giusta mentalità: quella cioè di dare il massimo contro ogni antagonista».

ULTERIORE PREMIO Peraltro, l’ultimo sabato di settembre – per i #fioridacciaio – è stato anche all’insegna di un nuovo premio ricevuto nella ‘Giornata dello sport della Regione Molise’. Sul palco dell’auditorium, a ritirare il riconoscimento il coach Mimmo Sabatelli e la stellina quindicenne Blanca Quiñonez, che ha ricevuto apertamente i complimenti sul palco da parte del presidente del consiglio regionale Salvatore Micone, presente giovedì in tribuna, assieme a tante altre autorità, ad assistere al primo storico match in EuroCup delle rossoblù contro l’Ensino Lugo.

Da parte sua coach Mimmo Sabatelli, prima di ricevere il riconoscimento, ha sottolineato «l’orgoglio di rappresentare il territorio e di quanto la regione si stia facendo conoscere in giro per l’Italia» grazie anche al lavoro del team e alle sue presenze in piazze con tanta storia nella disciplina, sia sul versante in rosa che a livello più generale, come Bologna, Venezia o Schio.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 66

BLUE LIZARD CAPRI 52

(18-18, 39-25; 54-41)

CAMPOBASSO: Trimboli 4, Šrot, Del Sole, Egwoh 2, Amatori 2, Quiñonez 3, Togliani 7, Chagas 9, Parks 24, Del Bosco 3, Nicolodi 12, Premasunac. All.: Sabatelli.

CAPRI: Rios 17, Bovenzi 2, Porcu, Panteva 4, Boccalato, Maggi 5, Martines 3, Manfrè 11, Dacic 10. Ne: Prete e Moretti. All.: Falbo.

ARBITRI: Palazzo e Guarino (Campobasso).