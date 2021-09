Camion prende fuoco dopo scontro con auto: autista di Trivento muore carbonizzato

Roberto Florio non è riuscito a mettersi in salvo. E’ morto divorato dalle fiamme il camionista di 49 anni vittima di un drammatico incidente avvenuto questa mattina (7 settembre) nel Milanese, nei pressi di Cambiago. Una tragedia avvenuta a migliaia di chilometri di distanza da Trivento, il paese molisano in cui l’uomo abitava con la moglie e i due figli.

L’impatto con un’auto avvenuto all’incrocio tra via Castellazzo e via delle Industrie ha innescato le fiamme che, stando alle prime ricostruzioni, hanno divorato il mezzo pesante nel giro di pochissimi minuti. L’intervento dei vigili del fuoco che, una volta giunti sul posto, hanno prontamente spento il rogo non è servito a salvare la vita del conducente del tir: il suo corpo è stato trovato senza vita, carbonizzato.

La donna alla guida della vettura, una 44enne, è stata trasportata dall’ambulanza del 118 con un trauma toracico, in codice giallo, all’ospedale di Vimercate.

La notizia del drammatico incidente sul lavoro è giunta nel giro di poco tempo anche a Trivento e ha provocato un immane dolore per la famiglia di Roberto Florio, che era sposato ed era padre di due figli. Sconvolti anche tutti coloro che conoscevano il 49enne, descritto come un gran lavoratore e una persona stimata: dopo una settimana a bordo del camion impegnato come autotrasportatore, nel fine settimana tornava sempre in paese per stare assieme alla sua famiglia a cui era molto legato.

“La sua è stata una vita di sacrifici”, il ricordo commosso del sindaco Pasquale Corallo che ha espresso il cordoglio a nome suo e dell’intera comunità che si è stretta attorno ai familiari.

(foto ansa)