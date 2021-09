GIOVEDI’ 16 Avvisaglie di un cambiamento meteorologico in questo giovedì. Dopo un inizio di settimana insolitamente caldo e molto sereno, la stabilità garantita dall’alta pressione comincia a dare segnali di cedimento. Cieli più grigi e qualche pioggia serale su Isernia saranno le novità della giornata che sarà anche più fresca ma comunque sempre sopra la media del periodo con punte addirittura superiori a 30 gradi nelle ore centrali. L’Italia in questo momento è spaccata in due: al nord ci sono temporali mentre al sud sembra ancora estate. Nel mezzo, dove ci troviamo noi, una alternanza di nubi e schiarite che rendono incerto il quadro.

VENERDI’ 17 Un contesto ancor più variabile oggi: fin dalle prime ore del giorno avremo qualche piovasco nel venafrano, la perturbazione dovrebbe interessare anche la costa adriatica nel pomeriggio e i rilievi del Matese. L’area centrale della regione dovrebbe essere risparmiata dal maltempo anche se ci sarà una copertura nuvolosa piuttosto densa, ragion per cui non è affatto da escludere la possibilità di qualche breve rovescio. Continuano ad essere elevate per il periodo le temperature.