Serie c

Rimasti in inferiorità numerica per l'espulsione di Fabriani, i rossoblù beccano il gol di Giovinco al 57' e non riescono ad acciuffare almeno il pari. Delusi i sostenitori che hanno colorato gli spalti dello stadio di contrada Selvapiana per l'atteso debutto casalingo in serie C del Campobasso