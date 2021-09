Il Campobasso rompe il ghiaccio e al ‘Rocchi’ di Viterbo festeggia la prima vittoria nel campionato di serie C. Ma che fatica: il Monterosi fa tremare fino all’ultimo secondo i rossoblù che erano partiti ‘a razzo’.

Rispetto alla gara contro il Taranto, finita con un’amara sconfitta per i rossoblù, mister Cudini cambia qualcosa nell’undici di partenza, soprattutto in attacco: Rossetti al posto di Parigi, mentre Di Francesco ‘spodesta’ Emmausso. Infine in difesa Sbardella sostituisce lo squalificato Fabriani, stoppato per tre turni dopo lo schiaffo a un avversario.

Partenza esplosiva dei Lupi che siglano tre reti in soli 15 minuti facendo sognare i circa 100 tifosi partiti dal Molise (uno dei quali, Francesco, ci ha inviato le foto che vedete, ndr) per raggiungere lo stadio viterbese.

Dopo tre giri di lancette Rossetti è autore di un’azione tambureggiante, sulla respinta della difesa si avventa sul pallone e scarica a rete da posizione defilata ma ghiotta. I rossoblù comandano le operazioni e raddoppiano subito, ancora con Rossetti che su assist di Tenkorang dal limite dell’area insacca una botta imprendibile. Prima del quarto d’ora il tris: Liguori crossa da sinistra, Bontà tutto solo mette in rete di testa. Poco dopo poker sfiorato da Rossetti di testa.

Il Campobasso sembra un pugile in piena forma, esperto e vigoroso in grado di assestare tre pugni fortissimi all’avversario che però non va ko.

Chi pensava che il match fosse chiuso dopo le tre ‘pappine’ rossoblù si è sbagliato. Al 40′ i padroni di casa accorciano le distanze su rigore assegnato dall’arbitro per un fallo in area di Sbardella: probabilmente il difensore rossoblù ha colpito con una mano il pallone. Cartellino giallo per il numero 2 ospite mentre dal dischetto firma la rete dell’1-3 Costantino. Lo stesso che in avvio della ripresa (50′) realizza il 2-3 che però viene annullato per una posizione di fuorigioco.

Il tecnico rossoblù decide di coprirsi un pochino: dentro Giunta, fuori Liguori. Altro cambio pochi minuti dopo: Parigi prende il posto di Di Francesco.

Succede poco, gli ospiti pensano più che altro a controllare una partita che sembra segnata.

Ma il finale è da brividi: forcing dei locali che al 93′, nell’ultimo minuto di recupero, realizzano il 2-3 con Polito complice forse un calo di attenzione del pacchetto arretrato. Il triplice fischio fa tirare un sospiro di sollievo a Bontà e compagni che possono festeggiare il primo successo e salgono a quota 4 in classifica.

Sabato prossimo – 18 settembre – ancora una trasferta per i Lupi: giocheranno in trasferta contro la Juve Stabia. Il match andrà in diretta su Sky. Appuntamento alle 17.30.

IL TABELLINO

MONTEROSI TUSCIA: Marcianò, Tartaglia (81’ Verde), Mbende (30’ Ferri Marini), Rocchi; Adamo, Franchini, Buono, Buglio, Tonetto; Caon (30’ Polito), Costantino.

Allenatore: David D’Antoni

CAMPOBASSO: Raccichini 6,5; Sbardella 6, Menna 6,5, Dalmazzi 6,5, Vanzan 6,5; Candellori 6,5, Bontà 7, Tenkorang 7; Liguori 6,5 (55’ Giunta 6), Rossetti 8 (92’ Vitali s.v.), Di Francesco 6 (68’ Parigi 6).

Allenatore: Mirko Cudini

RETI: 3’ e 9’ Rossetti, 13’ Bontà, 41’ rig. Costantino (M), 93′ Polito (M).

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

Assistenti: Piazzini di Prato e Spina di Palermo. Quarto ufficiale: Dorillo di Torino.

Note: ammoniti Menna, Bontà (C). Presenti circa 300 spettatori di cui un centinaio da Campobasso.