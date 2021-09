VENERDI’ 1 I venti freddi hanno rimescolato le carte da nord a sud. Dopo un giovedì minaccioso e anche un po’ freddo, questo venerdì si preannuncia più sereno. Spazzate vie le nubi il cielo torna limpido anche se l’incertezza così tipica della stagione autunnale è dietro l’angolo. Il pomeriggio sarà più coperto ma non dovrebbe piovere, in serata tornano le stelle. La colonnina di mercurio non andrà oltre i 23 gradi, in linea col periodo anche le minime con una media di 12 gradi.

SABATO 2 Inizia un weekend all’insegna del tempo bello, ma occhio a qualche insidia domenicale. Per tutto il sabato il sole splenderà dalla costa alla montagna, in serata e durante la notte i cieli diventeranno molto nuvolosi ma senza precipitazioni.

DOMENICA 3 Bello al mattino molto piovoso nel pomeriggio. La depressione in discesa dal Nord Atlantico sembra aver sfondato il muro dell’alta pressione in questa domenica in cui la nuvolosità aumenterà progressivamente e già dopopranzo scoppieranno i primi acquazzoni. Ad eccezione della costa e dei rilievi altomolisani tutta la regione sarà sotto l’acqua. La perturbazione durerà qualche ora e si allontanerà, neppure definitivamente, solo in serata. La buona notizia è che farà un po’ più caldo rispetto alle 48 ore precedenti grazie ai venti di Scirocco.