Assicurazione per ciclomotore, come trovare quella adatta

Il Codice della strada impone anche ai proprietari dei ciclomotori l’obbligo della stipula di una polizza assicurativa per i propri mezzi di trasporto. Pertanto, è fondamentale trovare una soluzione adeguata anche per i motorini dalla cilindrata di 50 cc o simile, anche se guidati da un minorenne.

Come scegliere l’assicurazione giusta

È fondamentale valutare tra le diverse proposte di assicurazione ciclomotore quella più adatta all’utilizzo che si fa del veicolo ed alla tipologia dello stesso. È fondamentale individuare la soluzione che consenta non solo di risparmiare, ma che sia in grado di offrire anche le garanzie e le tutele adeguate. I costi, in genere, sono maggiori rispetto a quelli praticati dalle compagnie assicurative per le polizze delle moto tradizionali. Questo perché spesso i conducenti dei ciclomotori di piccola cilindrata sono minorenni, e quindi sono considerati ad elevato rischio assicurativo. Tuttavia, è possibile indicare anche guida esperta se il conducente principale del veicolo è un soggetto dai 25 anni in poi. Un altro fattore da valutare è la possibilità di stipulare delle polizze temporanee. Infatti, i ciclomotori, spesso vengono utilizzati solo d’estate, pertanto si può optare per una copertura assicurativa che dura da un mese fino a sei mesi. In alternativa, esistono anche delle assicurazioni che possono essere sospese durante i periodi di inutilizzo, da riattivare in futuro.

Assicurazioni per ciclomotori d’epoca

L’assicurazione per i ciclomotori d’epoca viene stipulata sui mezzi per i quali sono passati almeno vent’anni dalla prima immatricolazione oppure dalla costruzione. Tali veicoli, infatti, possono circolare se in regola con le norme di sicurezza previste dal codice della strada, quindi se rispettano delle particolari caratteristiche. Queste polizze non sono molto differenti da quelle per i ciclomotori tradizionali, ma in genere offrono la copertura solo ad un singolo conducente o pochi altri predeterminati in fase contrattuale. Spesso, inoltre, comprendono l’assistenza stradale e la partecipazione a manifestazioni non competitive, come i raduni dei collezionisti e le sfilate. In caso di ciclomotori d’epoca non utilizzati e tenuti in garage, è possibile optare per una tipologia di polizza assicurativa appositamente studiata per i veicoli fermi, da collezione. In genere si tratta di una soluzione più economica, che ovviamente offre meno coperture, ma che può essere interessante quando si devono assicurare più veicoli. In genere, per stipulare questo tipo di polizze, bisogna ottenere il certificato di identità del mezzo, iscriversi all’ASI ed iscrivere il mezzo ad un club federato con l’ASI (Automotoclub Storico Italiano).

Assicurazione per ciclomotore elettrico

Chi possiede un ciclomotore elettrico, può usufruire di diversi vantaggi, come lo sconto sull’assicurazione RC fino al 50%. Qualche anno fa, le agevolazioni assicurative erano maggiori, grazie anche agli incentivi statali. Tuttavia, ancora adesso è possibile trovare delle compagnie assicurative che propongono tagli dei prezzi sugli scooter elettrici, al fine di incentivare le scelte ecologiche. In ogni caso, il Codice della Strada, impone l’obbligatorietà di copertura assicurativa per i ciclomotori, anche se ad alimentazione elettrica. Solo i mezzi di trasporto che si muovono esclusivamente utilizzando la forza muscolare (velocipedi e biciclette) sono esentati dalla copertura assicurativa.