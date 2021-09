Ieri a Campobasso, oggi a Isernia e domani a Termoli. Ma è previsto anche per domenica 12 settembre un ‘triplice’ open-day che si terrà contestualmente nelle sedi del Palairino di Termoli, del Selvapiana di Campobasso e della Casa della Salute di Venafro.

L’appuntamento è dalle 8.30 alle 18.30 e per ognuno dei centri vaccinali saranno disponibili 450 dosi di vaccino anti-Covid.

L’Asrem e la Regione Molise dunque spingono sull’acceleratore delle vaccinazioni e per tentare di convincere i tanti scettici provano ancora una volta la carta dell’open day, ovvero una giornata in cui per essere vaccinati non serve la prenotazione. Basterà esibire la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento. I minori – precisa l’Asrem – devono essere accompagnati da entrambi i genitori o con delega del genitore assente.

Anche stavolta – ribadiamo – l’iniziativa è rivolta a tutti, giovani e meno giovani.