È iniziata la selezione per 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato nel centro di distribuzione Amazon che è in fase di costruzione alla periferia di San Salvo, proprio al confine con il Molise.

Il colosso americano dell’E-commerce interviene oggi ufficialmente per la prima volta con un comunicato stampa congiunto insieme con i vertici politici regionali abruzzesi e la sindaca di San Salvo. I 1000 posti di lavoro a tempo indeterminato saranno disponibili entro i prossimi tre anni mentre l’apertura del centro di distribuzione è prevista a fine estate 2022.

Nella presentazione del progetto, ormai un anno fa, si era parlato di oltre 3000 posti di lavoro, numero che però comprende anche le maestranze che attualmente stanno edificando i capannoni, mentre non sono calcolati tutti i lavoratori dell’indotto conseguenti all’apertura del centro Amazon.

Attualmente è già possibile candidarsi per un posto di lavoro sul sito Amazon che al momento ha avviato il processo di selezione per le posizioni manageriali, comprendendo ingegneri, direttori operativi e altri ruoli nelle risorse umane per la gestione degli ordini dei clienti.

Successivamente verrà aperta la selezione per gli operatori di magazzino per i quali si prevede che le assunzioni partiranno nel 2022. L’azienda ha garantito che “i dipendenti verranno assunti al quinto livello del contratto nazionale del trasporto e della logistica con un salario di ingresso tra i più alti del settore e numerosi benefit che includono sconti per i dipendenti su Amazon.it e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni”.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di espandere la nostra attività con il nostro primo centro di distribuzione in Abruzzo” sono le parole di Stefano Perego VP Amazon e EU Operations. “L’aggiunta di questi 1000 nuovi lavoratori contribuirà ad aiutare Amazon superare i 12.500 posti di lavoro a tempo indeterminato creati in Italia in poco più di 10 anni, un risultato di cui andiamo particolarmente fieri”.

Il Governatore abruzzese Marco Marsilio ha parlato di “un risultato importante per la politica portata avanti dalla Regione Abruzzo per promuovere l’insediamento di nuove attività”.

“Con l’arrivo della nella nostra zona industriale il centro distribuzione Amazon, San Salvo conferma la sua vocazione di territorio funzionale agli insediamenti di attività dal respiro internazionale” ha dichiarato la sindaca Tiziana Magnacca dando il benvenuto al colosso dell’e-commerce.

È chiaro che questi posti di lavoro fanno gola a tantissimi molisani interessati ad avere un ruolo nel centro, le cui fondamenta sono già visibili da mesi transitando sulla statale Trignina.

Amazon ha sottolineato inoltre che “il centro di distribuzione situato a San Salvo sarà dotato dell’avanzata tecnologia Amazon Robotics con un’attenzione particolare alla salute e al benessere dei dipendenti. Questa tecnologia rappresenta solo l’ultima di una lunga serie di innovazioni introdotte da Amazon per supportare il lavoro svolto dagli operatori di magazzino e che consente di ridurre i tempi di percorrenza portando gli scaffali direttamente alla loro postazione. Il nuovo sito di San Salvo ricopre un ruolo chiave all’interno della rete dei centri di distribuzione dell’azienda in cui i dipendenti prelevano, impacchettano e spediscono gli ordini che saranno poi consegnati ai clienti”.

Non va dimenticato che un altro insediamento della società fondata da Jeff Bezos dovrebbe sorgere qualche mese più tardi a Termoli, all’interno della zona industriale. Si tratta di un magazzino dedicato esclusivamente agli elettrodomestici per il quale i posti di lavoro previsti dovrebbero aggirarsi attorno alle 800 unità.

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.