Non è ancora stabilita l’esatta dinamica del tragico incidente nei campi avvenuto questa mattina a Colle d’Anchise, paese a pochissimi chilometri da Bojano. A perdere la vita un 77enne del posto rimasto schiacciato da un trattore mentre lavorava in un terreno vicino alla sua abitazione. I tentativi dei soccorritori di salvargli la vita sono stati vani: purtroppo quando l’ambulanza è giunta sul posto il cuore dell’anziano aveva già smesso di battere. Troppo gravi le ferite riportate, per l’agricoltore non c’è stato nulla da fare era.

Il ribaltamento si è verificato intorno alle 10 di venerdì 10 settembre. E’ più o meno quello l’orario in cui un mezzo dei vigili del fuoco di Campobasso è uscito dal comando provinciale di via Sant’Antonio dei Lazzari per raggiungere il piccolo centro ai piedi del Matese.

Il corpo del 77enne è stato estratto qualche ora dopo la tragedia per dar modo al magistrato di giungere a Colle d’Anchise e farsi un’idea più precisa di come si sono svolti i fatti.

Sul posto anche i carabinieri del Comando di Bojano.