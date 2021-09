Alla guida dopo aver bevuto, due patenti ritirate. Il bilancio della Polizia stradale: da luglio 841 infrazioni

Due patenti ritirate nello scorso weekend per guida in stato di ebbrezza. La Polizia stradale di Campobasso, nel corso dei controlli in centro, ha beccato un ragazzo (studente del posto) al quale è stato riscontrato un tasso alcolemico di 0,62 e un’altra persona con tasso superiore a 1,1. Per entrambi è stato inevitabile il ritiro della patente di guida.

La Questura del capoluogo fa un mini-bilancio delle attività di controllo svolte dal 1 luglio a oggi. In totale si sono verificati purtroppo quindici incidenti, di cui uno mortale. Sono state contestate, da parte delle 170 pattuglie presenti in strada, 841 infrazioni al codice della strada e dieci riguardano la guida in stato di ebbrezza.

Inoltre, sono stati svolti otto servizi in Autostrada per il controllo dei mezzi pesanti assieme al personale della Motorizzazione, oltre alle numerose scorte effettuate al trasporto dei vaccini.