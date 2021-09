Non ha ancora firmato il contratto di lavoro da addetto stampa nonostante il decreto che lo ha nominato risalga al 6 agosto scorso. Torniamo brevemente a parlare del caso del portavoce alla Provincia di Isernia per precisare che Riccardo Prete, sindaco di Conca Casale e vincitore dell’avviso pubblico per l’incarico di addetto stampa in via Berta, non ha preso servizio a causa di lungaggini burocratiche. A confermarlo è il diretto interessato e anche il presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci – il quale parla di “adempimenti successivi legati ai piani assunzionali (e non tanto a questa singola procedura dell’addetto stampa) per i quali ho anche sollecitato gli uffici tecnici a velocizzarsi”.

Ricci ad oggi non sa ancora dire quando Prete potrà iniziare ad occuparsi della sua comunicazione che, anche questo va meglio spiegato, intascherà poco più di 900 euro al mese trattandosi di un lavoro part time.

Avevamo dato per scontata l’assunzione di Prete non solo in virtù del decreto ma anche a seguito degli auguri che l’Ordine dei giornalisti aveva fatto all’unico sindaco iscritto all’albo dei giornalisti (Prete scrive da anni sulla pagina di Venafro per l’unico giornale cartaceo della nostra regione). Ordine che ha preso parte attivamente alla selezione con un proprio delegato: nella commissione che ha pre-selezionato le domande giunte per quel posto di lavoro (sottoponendo al presidente Ricci una ristretta rosa di quattro candidati da cui poi il presidente ha scelto Riccardo Prete) c’era anche un componente della commissione disciplinare.

E questo lo rimarca anche il presidente Ricci specificando che “non ci sono – a suo dire- situazioni conflittuali e che il decreto ha acquisito anche tutti i pareti tecnici e contabili richiesti”.

Conflitto potenziale che a nostro avviso sussiste essendo Prete sindaco a Conca Casale e pertanto possibile elettore (con un peso molto ridotto rispetto a comuni più vasti del suo) di Ricci alle elezioni provinciali del 2023 in caso di sua ricandidatura.

Sempre l’Ordine – che anche oggi, tramite il presidente Vincenzo Cimino, ribadisce la ferma intenzione di impegnarsi a far rispettare le norme deontologiche – ha cercato a più riprese di estendere i requisiti di ammissione per far rispondere all’avviso un numero maggiore di candidati. E di aver sollecitato la Provincia di Isernia a far rispettare i tempi dell’avviso.