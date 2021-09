Il 29 ed il 30 settembre, la Fondazione Molise Cultura presenta l’anteprima ufficiale del festival “About the Future – Uno sguardo intorno al futuro”. Due giornate che anticipano la rassegna integrale programmata durante il mese di novembre.

Il programma dell’anteprima prevede: proiezioni di film e documenti audiovisivi, installazioni interattive con l’uso di microsensori, live performance multimediali con tecnologia VR e un concerto che usa diverse strumentazioni tecnologiche ed informatiche sul palco. In tutto quattro spettacoli differenti a ingresso gratuito previa prenotazione del biglietto.

All’interno del festival anche un programma specifico di educational ATF_DIDA_SCHOOL dedicato alle scuole, nel quale si organizzano attività come workshop, laboratori ed incontri. L’educational, attraverso il coordinamento programmato tra le parti coinvolte, si pone l’obiettivo di diventare una best practice da replicare sul territorio nazionale.

Si tratta di una rassegna internazionale che indaga lo sviluppo e l’innovazione delle pratiche artistiche contemporanee. Il Festival offre uno sguardo aggiornato sulle produzioni di arte e cultura del XXI secolo. Il progetto pone l’accento sull’interrelazione proficua che si ha tra “l’ambiente culturale” e le relative produzioni con la sperimentazione scientifica e l’innovazione tecnologica.

About the Future – Preview, ovvero intelligenza artificiale, realtà virtuale, piattaforme informatiche, tecnologia e cultura del digitale, new media art, arti performative, mercato di riferimento dei festival e dei progetti analoghi in Europa.

“About the Future – Uno sguardo intorno al futuro” 2021 vede la collaborazione attiva con importanti organizzazioni, enti nazionali e regionali. Il progetto, patrocinato dall’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) e dall’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, è in partnership con Fondazione CSC (Centro Sperimentale Cinematografia) – Cineteca Nazionale, Comitato Fellini 100 (Mibact – Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo), il progetto “La Scuola allo Schermo”- dell’INDIRE, la rete DiCultHer (Digital Cultural Heritage School), CARMA (Centro d’Arti e Ricerche Multimediali Applicate), Europe Direct Molise, il Centro di Documentazione Europea dell’Università degli Studi del Molise, ESN Unimol.

Nello specifico l’anteprima ATF21 si svilupperà completamente all’interno dell’Auditorium della Fondazione Molise Cultura. Il 29 mattina, alle ore 10.30, è previsto il workshop di presentazione del progetto con i partner coinvolti per la sezione educational.

Durante la preview sarà annunciato il programma delle attività previste nel mese di novembre dal 18-21 presso la sede della Fondazione Molise Cultura.

Programma: 29-30 settembre 2021

Auditorium Fondazione Molise Cultura

Mercoledì 29 settembre:

Pomeriggio

• Ore 18.00 – Workshop/presentazione dell’opera al pubblico. Igor Imhoff Fellini’s project. Video Installazione interattiva con software AI (Artificial Intelligence) e sensore di movimento.

Sera

• Ore 20.40 – Federico Fellini 8 e ilm 2h.18 min (1963) con Marcello Mastroianni, Claudia Cardianale, Anouk Aimèe, Sandra Milo, Barbara Steele. Musiche: Nino Rota.

Giovedì 30 settembre:

Pomeriggio

• Ore 18.00 – Workshop/presentazione dell’opera al pubblico – Lino Strangis con Veronica D’Auria Reformed A.I. VR Installazione multimediale & performance dal vivo con tecnologia VR (Virtual Reality)

Sera

• Dalle ore 21.00 alle 22.00 – Gabriele Basilico in collaborazione con Lucyna Zwolinska Maskless. Performance audiovisiva. Contrabbasso Solo – Live electronics – video.

Per informazioni:

https://www.fondazionecultura.eu/2021/09/22/about-the-future-preview/

Luca Basilico – Direttore ATF

Tel: 338 6571359