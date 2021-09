A Torella il ‘Memo Festival’ che celebra la lettura

Il prossimo 9 ottobre si terrà a Torella del Sannio l’undicesima edizione del Memo Festival della lettura “Francesca”, una manifestazione che ha l’obiettivo di incentivare la cultura del libro, soprattutto fra i più giovani.

La prima edizione del Memo Festival fu nel 2011, a un anno dalla prematura scomparsa della giovane Francesca Meffe, per ricordarla attraverso la promozione della cultura e della lettura, anche in considerazione del suo impegno per la biblioteca Comunale di Torella.

Nel corso di questi anni il festival è stato sempre più apprezzato e ha visto la partecipazione di molti ragazzi delle scuole, ottenendo anche il partenariato di diverse realtà d settore culturale molisano e il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale, del Comune di Torella del Sannio e di altre Istituzioni pubbliche.

La manifestazione prevede il coinvolgimento degli studenti della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado: la convinzione della Famiglia Meffe e dell’Associazione Memo Festival “Francesca” è che sia indispensabile stimolare i più giovani ad avvicinarsi alla cultura.

Ogni edizione prevede un tema come riferimento e una tipologia di scrittura, dal romanzo alla poesia, dal giornalismo al reportage di guerra, dal cinema al fumetto.

Un testimonial viene invitato alla manifestazione, per consentire al pubblico, e in particolare ai numerosi ragazzi presenti, di conoscere in prima persona un addetto ai lavori. Da sette anni, in seno al Memo Festival è nato anche un concorso di scrittura creativa riservato agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

L’edizione numero undici, in programma per il 9 ottobre 2021 alle ore 16.00 si terra presso la Sala don Antonio Cerrone di Torella: tema di quest’anno sarà la scrittura per il teatro e testimonial sarà lo scrittore e sceneggiatore Gian Marco Galuppo. Stesso tema anche per il concorso di scrittura creativa: gli studenti sanno impegnati nella scrittura di un testo teatrale, un copione che dovrà avere come oggetto una tematica ambientale. La traccia proposta è: “Fai vivere il tuo animo ecologista attraverso uno spettacolo teatrale”.

(foto Facebook)