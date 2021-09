A Campomarino sbarcano i monopattini elettrici in sharing

E’ stato inaugurato a Campomarino il nuovo servizio di monopattini elettrici in sharing fortemente voluto dall’amministrazione comunale e gestito dalla FIGORENT srl.

L’azienda romana ha infatti messo a disposizione 40 monopattini elettrici – destinati a diventare di più nei prossimi mesi vista la forte richiesta – distribuiti negli oltre 10 FIGOPOINT a parcheggio obbligato dislocati su tutto il territorio comunale.

Foto 3 di 14



























Il nuovo servizio è stato presentato dal sindaco Ing. Pier Donato Silvestri assieme agli assessori Anna Pollace ed Antonio Saburro, rispettivamente assessori ai Lavori pubblici ed Ambiente,i quali da sempre sono attenti alle opportunità per offrire nuovi servizi a cittadini e turisti rispettando però l’ambiente e le sue biodiversità.

“Si tratta di un servizio molto richiesto per un mezzo sempre più diffuso, da utilizzare però con grande attenzione e senza compiere imprudenze”, queste le parole dell’assessore Anna Pollace.

Il servizio sarà disponibile tramite l’app FIGORENT sia in modalità “pay per use”, cioè in modo occasionale pagando una tariffa oraria, oppure con abbonamenti giornalieri, settimanali e mensili mirati ad invogliare gli utilizzatori ad un uso quotidiano.

Per incentivare i cittadini all’uso del monopattino elettrico è attivo un codice promozionale con il quale è possibile ottenere 12 minuti di corsa gratuiti. Per usufruirne basta inserire, all’interno dell’app nella sezione promozioni, il codice SONOFIGO.

Diversi i servizi previsti per promuovere il rispetto delle regole di circolazione e il corretto parcheggio dei mezzi: il sistema di geolocalizzazione consente un controllo real time dei monopattini per evitare episodi di vandalismo e di furto; aree di noleggio e parcheggio dei mezzi obbligatorie.