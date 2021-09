Il bollettino

9 settembre – 5 dimessi, ricoverato un 99enne: 9 i pazienti covid, tutti 50enni senza vaccino. 10 nuovi contagi e 12 guariti

5 dimessi da Malattie Infettive vs un nuovo ricovero, un uomo di 99 anni positivo al virus e trasferito in ospedale ma per problematiche che nulla c'entrano col virus: in reparto 9 ricoverati, tutti con età media di 50 anni e senza vaccino. Oggi 10 contagi, per un tasso di positività del 2%, ma i guariti sono stati in numero maggiore

Più informazioni su contagi

contagi guariti

guariti ricoveri

ricoveri screening

screening tamponi

FOTO D' ARCHIVIO









Ieri in Molise c’erano stati 4 contagi e 5 guariti. MALATTIE INFETTIVE: 5 DIMESSI E 1 RICOVERO Ottime notizie per 5 persone che hanno lasciato il reparto nelle ultime ore. In compenso è stata ricoverata una persona: si tratta di un 99enne. Ora in Malattie Infettive sono 9 i degenti assistiti. Il paziente ricoverato è di San Giovanni in Galdo mentre i dimessi sono residenti a San Giacomo degli Schiavoni (2), Sesto Campano (2) e Campobasso (1). RICOVERATI NON VACCINATI, SONO SOPRATTUTTO 50ENNI 9 ricoverati in Molise: non sono vaccinati. L’età media è di 50 anni 10 CONTAGI E 12 GUARITI 490 i tamponi processati nelle ultime 24 ore: di questi solo 10 hanno dato esito positivo al Sars-Cov-2. Il tasso di positività pertanto risulta del 2%. 2 contagi ad Agnone e 1 ciascuno a Campobasso, Frosolone, Montefalcone nel Sannio, Portocannone, Roccavivara, Sant’Agapito, Termoli e Trivento. RIPALIMOSANI: NEGATIVI ANCHE GLI ULTIMI TAMPONI SUI BAMBINI DEL CAMPUS Sono arrivati nella tarda serata di ieri, 8 settembre, i risultati degli ultimi tamponi molecolari effettuati sui bambini che hanno frequentato il campus estivo a Ripalimosani. Dopo i primi trenta test negativi (qui l’articolo) lo screening di massa si è concluso con zero nuovi contagi. Una buona notizia per il piccolo comune guidato dal sindaco Marco Giampaolo dove sono attualmente cinque i casi positivi registrati in tre distinti nuclei familiari. 12 SETTEMBRE: TRIPLICE OPEN-DAY IN MOLISE Appuntamento con vaccinazioni libere a Termoli, Campobasso e Venafro dalle 8.30 alle 18.30 Ancora un open day: domenica di vaccinazioni libere a Termoli, Campobasso e Venafro I DATI NAZIONALI DI OGGI Oggi in Italia si sono registrate 5.522 nuovi casi di Sars-Cov-2, per un tasso di positività dell’1.9%. I decessi sono stati 59 mentre rispetto a ieri sono calate le degenze (-5 quelle nei reparti ordinari e -6 quelle nelle rianimazioni).