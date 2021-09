9 ricoverati in Molise: non sono vaccinati. L’età media è di 50 anni

Fino a ieri 8 settembre la situazione ospedaliera vedeva 12 dei 13 pazienti ricoverati per Covid-19 al Cardarelli non vaccinati. Una conferma a una impressione invero già emersa dagli ultimi dati, ma che corrobora ancora una volta la realtà. E la realtà dei fatti è che stiamo assistendo a una sorta di pandemia dei non vaccinati, e che siano questi quelli che più patiscono le conseguenze del Sars-Cov-2 e della malattia che da questa infezione si origina.

12 su 13 significa, tradotto in percentuale, che oltre il 92% (pochi giorni fa vi avevamo dato come dato dei non vaccinati ricoverati il 90%, ndr) delle persone recentemente ricoverate al Cardarelli per le conseguenze del Covid non sono state immunizzate. La conferma da ambienti sanitari insieme ad altre informazioni: una sola persona tra quelle ricoverate (appunto fino a ieri, ndr) è sì vaccinata ma solo con la prima dose, pertanto l’immunizzazione non può considerarsi completata.

Ancora, emerge che i degenti attualmente allettati in Malattie Infettive hanno in media 50 anni, hanno sintomi moderati ma in alcuni casi gravi di polmonite interstiziale legata al Sars-Cov-2. Invece la persona parzialmente immunizzata presenta sintomi meno gravi degli altri.

Cinquantenni dunque, per lo più, e anche questa è una conferma del fatto che è in quella fascia d’età, come i dati nazionali mostrano, si annidino in particolare modo coloro che il vaccino non lo hanno fatto, probabilmente perché timorosi o in alcuni casi perchè fermamente contrari alla scelta. In Italia la platea di persone tra 50 e 59 anni è di circa 9 milioni e 650mila persone: di queste il 23.5% non ha ricevuto nemmeno una dose fino ad ora. La analoga percentuale invece è inferiore in Molise: dei circa 46.700 cinquantenni il 15.63% non ha ricevuto il vaccino anti-Covid. Parliamo dunque di circa 7mila e 300 molisani.

Ad oggi 9 settembre la situazione è mutata (in meglio) perchè 5 persone sono state dimesse. Hanno lasciato l’ospedale 4 ricoverati tra i non vaccinati e il paziente che presentava le condizioni cliniche migliori, vaccinato ma solo con la prima dose. Nel contempo ha fatto il suo ingresso in ospedale un anziano 99enne, il cui ricovero però ha poco a che fare con le complicanze del Covid-19.

Una scelta, quella di non vaccinarsi, che però a volte si paga con la vita, come il recente caso di cronaca della 39enne donna di Brescia (solo per citare l’ultimo caso oggi presente sulla stampa nazionale) dimostra.

Anche il Molise di recente ha fatto i conti con nuove vittime, non vaccinate. Su tutti si ricorderà il caso della 36enne di Guglionesi, deceduta in Terapia Intensiva dopo una lotta inane con la malattia che ha compromesso i suoi polmoni.