8 settembre – Ricoveri stabili, 4 nuove infezioni e 5 guariti. Sono 245 i positivi in Molise

Ieri in Molise 19 tamponi positivi su un totale di 673 processati (tasso del 2,3%) e 23 guariti. Nessun decesso, nessun ricovero, nessuna dimissione.

4 NUOVE INFEZIONI E 5 GUARITI

Il virus fa registrare dati incoraggianti dal punto di vista delle nuove infezioni. Ne sono solo 4, rilevate in tre Comuni: ossia Agnone, Castelmauro e Riccia (2), come emerge dal bollettino diramato oggi (8 settembre) dall’Asrem. In totale i casi attualmente positivi sono 245. Solo 5 le guarigioni che hanno riguardato cittadini residenti a Petacciato, Rotello, Salcito, Sesto Campano e Termoli. Il numero delle persone che si sono negativizzate sale a 13.636.

Inoltre, si tira un sospiro di sollievo a Ripalimosani dove sembra essere stato sventato il rischio legato ad un focolaio nel campus frequentato da bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni. I primi trenta test molecolari hanno dato esito negativo.

STABILI I RICOVERI ALL’OSPEDALE CARDARELLI

Non ci sono nuovi ingressi all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove restano ricoverate 13 persone, tutte curate nel reparto di Malattie Infettive. E’ da quattro giorni che nel nosocomio del capoluogo non si registrano nuove ospedalizzazioni.

TRIVENTO, SINDACO RACCOMANDA TAMPONE A CHI RIENTRA DA VACANZE

Trentadue persone positive e 10 guarite: questo il dato relativo ai casi di infezione a Trivento nell’ultimo aggiornamento come riferito dal sindaco Pasquale Corallo in una nota. Dopo i focolai scoppiati in paese e che hanno indotto lo stesso primo cittadino a firmare ordinanze più restrittive, per cercare di arginare ulteriormente il contagio Corallo ha raccomandato alle persone che rientrano dalle vacanze di sottoporsi un tampone prima di rientrare nelle abitazioni di residenza. Infine, come si legge in una nota, ha rivolto un appello alla comunità: “E’ importante che tutti i cittadini in età vaccinabile si sottopongano alla somministrazione del vaccino (fatta salva l’esenzione per casi particolari concordati con i propri specialisti e medici di base)”.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati rilevati 5.923 casi di positività al Sars-Cov-2 su 301.980 tamponi con tasso di positività del 2%. I decessi sono stati 69, mentre in ospedale si registra un leggero aumento in Terapia Intensiva (+1) ma un calo in Malattie Infettive (-72).