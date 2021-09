Ieri in Molise nessun contagio (su 265 test), 8 guariti e nessun ricovero

19 CONTAGI, TASSO DI POSITIVITÀ AL 2.3%

Su 673 tamponi molecolari, 19 hanno dato esito positivo. Si riferiscono a cittadini residenti in 13 comuni diversi. Il dato più alto a Mirabello Sannitico (3 nuovi casi) e San Felice del Molise (sempre 3). 2 nuove diagnosi anche per Trivento (dove c’è un numeroso cluster) e a Ripalimosani (dove si sta facendo uno screening a seguito di un ricevimento di matrimonio). Ci sono poi casi isolati ad Agnone, Campomarino, Cerro al Volturno, Frosolone, Isernia, Montefalcone nel Sannio, Sant’Agapito, Sesto Campano e Termoli.

23 GUARITI IN 13 DIVERSI COMUNI

Il numero dei guariti dall’infezione supera però oggi quello dei nuovi contagi, pertanto il numero di attualmente positivi in regione scende, seppure di poco, a 246. Come per i nuovi casi, anche le guarigioni riportate dal consueto bollettino Asrem si riferiscono a cittadini di 13 diversi centri del Molise. Guariti in 3 rispettivamente a Campobasso, Trivento e Riccia, in 2 invece a Bojano, Jelsi, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano. Per finire, 1 guarito ciascuno nei comuni di Casacalenda, Macchia d’Isernia, Petacciato, Sepino, Termoli ed Ururi.

TERZO GIORNO SENZA RICOVERI COVID

Da tre giorni al Cardarelli non si registrano nuove ospedalizzazioni per il Covid-19. Non ci sono però neanche dimissioni dal 1 settembre. Attualmente restano ricoverati in Malattie Infettive 13 pazienti, mentre la Rianimazione Covid resta vuota.

OPEN DAY A CAMPOBASSO, ISERNIA E TERMOLI

I DATI NAZIONALI DI OGGI

4.720 i nuovi contagi accertati in Italia nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività più basso di un punto percentuale rispetto al giorno precedente e pari all’1.5%. Purtroppo è alto il numero delle vittime: 71 (ieri 52, l’altro ieri 49). Sono stati 40 i nuovi ingressi nei reparti di Terapia Intensiva (ieri 32) dove i posti letto occupati però sono 7 meno di ieri. Nei reparti ordinari invece ci sono 5 degenti in più rispetto al dato di ieri.