6 settembre – 8 guariti e nessun positivo. Green Pass verso l’estensione dal 1 ottobre

0 CONTAGI E 8 GUARIGIONI, 250 ATTUALMENTE POSITIVI IN REGIONE

In calo il numero di attualmente positivi in regione: ora sono 250 perchè nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi positivi bensì 8 guariti dall’infezione. I tamponi processati sono stati 265 ma appunto nessuno ha dato esito positivo. Le guarigioni si riferiscono a 3 cittadini di Termoli e poi a 1 rispettivamente di Cercepiccola, Palata, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano ed Ururi.

0 RICOVERI PER IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO

Fortunatamente da due giorni in Molise non si registrano nuove ospedalizzazioni per Covid-19. Pertanto nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli restano 13 i degenti ricoverati mentre resta vuota la Terapia Intensiva Covid.

GREEN PASS, DAL 1 OTTOBRE L’ESTENSIONE DELL’OBBLIGO PER TANTI LAVORATORI

È cosa pressochè certa. Dal 1 ottobre l’obbligo di Green Pass sarà esteso a diverse tipologie di lavoratori, sia dipendenti pubblici che di settori privati dove l’obbligo è già previsto per i clienti. Dunque la strada è segnata e ristoratori, baristi, gestori di palestre e piscine, addetti ai trasporti a lunga percorrenza dovranno mettersi in regola con il certificato verde, e come loro anche i dipendenti della pubblica amministrazione.

Le divisioni interne alla maggioranza di Governo non mancano ma sembra certo che, dopo la cabina di regia che sarà convocata questa settimana, dal presidente del Consiglio Mario Draghi, arriverà l’approvazione del decreto. Ma bisognerà lasciare trascorrere almeno 15 giorni per dare a chi non è vaccinato la possibilità di sottoporsi alla prima dose, condizione indispensabile per ottenere la certificazione verde.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia sono stati rilevati 3.361 nuovi casi di coronavirus, per un tasso di positività del 2.5% (ieri 2%). I decessi sono stati 52 mentre i ricoveri ordinari sono aumentati di 86 unità. Leggero calo per i posti letto occupati in Terapia Intensiva che sono 2 in meno rispetto a ieri.